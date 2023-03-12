Yurttaşın enkazdan çıkardığı depremzede için ekipler kamera kurdu iddiası: AFAD değil halk kurtardı

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 22:30

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 23:11

Depremzede yurttaşların, AFAD ekiplerinin kurtarma çalışmalarına geç müdahale etmesi ve afetteki koordinasyon sorunlarına tepkileri devam ediyor. Halk TV sunucusu Serhan Asker’e konuşan bir depremzede AFAD ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Depremzede yurttaş AFAD’ın “Ses yok” diyerek ayrıldığı enkazlardan yurttaşın kendi imkânlarıyla canlı çıkardığını söyleyerek “Sonra AFAD gelip kamera kurdu ‘Biz kurtardık’ diye çekti. Halk kurtardı. Yalan söylemeyin” diye isyan etti.

‘SES YOK’ DEDİLER

Depremde ailesini ve arkadaşlarını kaybettiğini söyleyen yurttaş şunları söyledi:

“Kaybedecek bir şeyim yok, her şeyimi kaybettim. Annemin çığlıkları hâlâ kulağımda. Ağabeyim beni kendi imkânlarıyla kurtardı. 40’ı çıkmayan bebek çıkardım, kendim kefenledim. Arkadaşlarımı, ailemi kaybettim. Kimse gelmedi buraya. Cezaevine mi alacaksın, al umurumda değil. ‘Geldik’ diyorsunuz. Biz niye görmedik? Nişanlım Antakya’da oturuyor. 5-6 gün sonra oraya gittiler. Karşı apartmandan 30’a yakın ölü çıktı. AFAD geldi. Aşağıdan duvara vurma sesi geliyordu. AFAD ‘Burada ses yok’ dedi. Mahalle halkı içeri girdi. O adamı çıkardık. Sonra AFAD gelip kamera kurdu ‘Biz kurtardık’ diye çekti. Mahallenin çıkardığı her yurttaş için ‘Biz çıkardık’ dediler. Halk kurtardı. Yalan söylemeyin. Hesabının sorulmasını istiyoruz.”