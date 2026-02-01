Yurttaşın TOKİ çilesi bitmiyor... Asansörü su bastı, yatalak hasta karga tulumba götürüldü: 'Bunu yapan müteahhidin vicdanı rahat mı?'

İktidarın deprem bölgesine yönelik yarattığı algı, yurttaşın yaşadıklarıyla örtüşmüyor.

6 Şubat depremlerinin üzerinden üç yıl geçmesine karşın yurttaşın TOKİ odaklı barınma sorunu sürüyor. Depremde en büyük yıkımı yaşayan Hatay’ın Payas ilçesinde bulunan Çağlalık 2. Etap TOKİ’de binalar her yağmurda sular altında kalıyor.

Yetkililer ise yurttaşların sorunlarını görmezden geliyor.

Cumhuriyet’e konuşan Muhammet Aşık, “Depremde evim ağır hasar aldığı için yaklaşık 1,5 yıl önce bu daireye taşındık. Ancak taşındığımızdan beri sorunlar bitmiyor. Yetkililer de sesimizi duymuyor” dedi.

‘DALGA GEÇER GİBİ’

Depremde ailesini kaybeden ve kendisinde kalan kayınpederinin felçli olduğunu belirten Aşık, “Her yağmurda bina sular altında kalıyor. Boyalar kabardığı için bina üç kere boyandı. En üst katta oturuyorum. Nemden duvarlar sarardı ve asansörler de sular altında kaldığı için kayınpederimi karga tulumba indirmek zorunda kalıyoruz. Buna sebep olan müteahhit vicdanen rahat mı? Site yönetimine durumu anlattığımda dalga geçer gibi ‘geçmiş olsun’ diye yanıt veriyorlar” ifadelerini kullandı.

‘BİR ŞEY OLSA NE YAPACAĞIZ?’

“Müteahhitler devleti dolandırmış. Malzemeden tesisatlara kadar her şey kalitesiz" diyen Aşık, sözlerine şöyle devam etti:

“Site yönetimi bizi firmaya iletiyor firma da bizleri geçiştiriyor. Ben çalışırken kayınpederime bir şey olsa eşim hastaneye nasıl götürecek? 112 bile geldiğinde branda yardımıyla indirmek zorunda kaldı. Öte yandan da biriken aidatlar nedeniyle site yönetimi icraya vermekle tehdit ediyor.

Minibüs şoförlüğü yapıyorum. Depremde her şeyimi kaybettim ve kendimi toparlamaya çalışıyorum. Bu durumu bildikleri halde dikkate almıyorlar. Halden anlamıyorlar. Tüm daire sakinleri benzer bir durumda. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz.”