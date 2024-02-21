Yurttaşlar fark etti: Bakırköy Florya sahilinde ceset bulundu

Bakırköy sahilinde yurttaşlar tarafından bir ceset bulundu. Olaya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.

İHA
Yayınlanma: 21.02.2024 - 19:53
Yurttaşlar fark etti: Bakırköy Florya sahilinde ceset bulundu
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Bakırköy Florya sahilinde saat 17.00 sıralarında bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden yurttaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, incelemenin ardından kimliği belirsiz kişinin cesedini Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

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Olaya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.


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