Yurttaşların bilgileri suç örgütlerine satılıyor: Kişisel veri satışında 'panel' tehlikesi!

'Panel' olarak adlandırılan sistemlerde vatandaşların ev adreslerine, mülkiyet sahipliğine, anne kızlık soyadına, TC kimlik numarasına, araç bilgilerine ulaşılıyor.

Bilgiler genelde üçüncü şahıslar veya suç örgütleri tarafından kullanılıyor.

"SUÇ EKONOMİSİNİN EN DEĞERLİ KAYNAĞI VERİLER"

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ın haberine göre; Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, hızla yayılan "panelcilik" sistemlerinin artık sadece basit bir siber suç olmaktan çıktığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Yaklaşık 130 milyon vatandaşın bilgileri, hacklenen ticaret siteleri, STK'lar, kargo şirketleri, eczaneler ve kamu kurumları gibi çeşitli kurumlar üzerinden sızdırılarak dark web ortamında paylaşılıyor. Bu mahrem veriler suç ekonomisinin en değerli kaynağı olarak görülüyor" dedi. Kişilerin yasadışı bu sistem için kendi aralarında bir tarife oluşturarak gelir elde ettiğini anlatan İsa Altun, "Sanal havuz denen sistemler üzerinden paneller kuruluyor. Bu panellere üye olmak için ise 1000 TL ödeme talep ediliyor. Bununla da kalınmıyor, istediğiniz her bilgi için sizden ücret alınıyor. Bu fiyatlandırma ise istenen verinin önem derecesine göre değişiyor."

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yüzlerce yasadışı paneli kapattığını belirten Altun, dark web'deki binlerce aktif sisteme erişimin devam ettiğini ifade etti.

Altun, vatandaşlara "Kişisel veriler, suçlular için altın değerinde. Kimlik bilgilerinizi hiçbir platforma sorgusuz paylaşmayın" dedi.