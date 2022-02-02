Yurttaşların 'geçinemiyoruz' isyanı: Milletin anası ağlıyor!

02 Şubat 2022 Çarşamba, 14:42

Siirtli yurttaşlar, elektrik ve doğalgaz faturalarına gelen zamlara tepki gösterdi.

"Battaniyelerle ısınıyoruz artık. Doğal gazdır, sobadır. Zaten artık soba devri bitmiş. Artık millet battaniyelerle ısınıyor. Faturaları ödeyemiyoruz çünkü çalışmıyoruz, işsiziz, iş yok. Son gelen zamlardan sonra geçinme sıkıntısı yaşıyoruz" diyen yurttaş Hasret Oğuz, "Bir ay önce bir adam gitmiş yağ çalmış. Adamın düştüğü duruma bak. Çocukları açlıktan öleceğine diyor ben çalacağım. Artık böyle olacak. Başka çaresi yok" ifadelerini kullandı.

“SON ZAMLARDAN SONRA EKONOMİK OLARAK BAYAĞI ZORLANIYORUZ”

“Elektrik faturalarımızı ödüyoruz ama çok zor” diyen Kerem Keşli ise “Gerçekten son zamlardan sonra ekonomik olarak bayağı zorlanıyoruz. Ödeyemeyecek durumlardayız çünkü şu an çalışmıyoruz iş yok. En büyük sebebi de iş. Çalışıyorduk, işten atıldık. Bu pandemi döneminde herkes bahane ederek eşyaların pahalılaşmasına neden oldu. Doların 7 lirayken 14 lira olması muazzam bir artış var” diye konuştu.

70 lira olan un torbasının 310 liraya yükseldiğini ifade eden Keşli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ayrı yeten muhalefete sesleniyorum. Bir muhalefetten bir ekonomist varsa çıkıp dersin ki doğrudur dolar 7 liraydı 14 lira oldu ama malzeme artışı da on katı oldu. Bir torba un aldığımızda 70 liraydı, 75 liraydı. Maalesef bugün en az 310-350 liradır. Yani dolar bazında çaptığımızda da çok artış var. Bunun için önlem alınmasını istiyoruz.”

“BU RESMEN BİR SOYGUNDUR”

Geçen yıl 35-40 lira gelen faturaların 130-140 liraya yükseldiğini belirten Mehmet Tahir Çavlı, şunları söyledi:

“Geçen sene ben elektrik faturam 35-40 lira geliyordu. Bu sene ise 130-140 lira para geliyor. Elektrik faturası bayağı bir yükselmiş. Çok yükselmiş. Benim için değil. Benim kardeşim çiğköfte işletiyor. Onun da mesela geçen sene geliyordu 100 lira 200 lira. Şu an 500-600 lira geliyor. Bu resmen benim tahminimce bir soygundur.”

“HİÇBİR BİR ŞEY ALAMIYORUZ, HER ŞEY ATEŞ PAHASI”

Hayatın çekilmez bir hale geldiğini söyleyen Hamit Başar ise, “Her şey pahalandı. Ucuz bir şey yok ki. Milletin anası ağlıyor. Gerçekten bu hayat artık çekilmez. İşsizlik o kadar hat safhada ki. 6 kişiyiz bizde 6 kişiden bir kişi çalışıyor. Her şey pahalandı. Hiçbir bir şey alamıyoruz. Tabii ki zorlanıyoruz. Zorlanmayan var mı ki? Herkes zorlanıyor. Diyeceğim bu. Her şey ateş pahası” dedi.