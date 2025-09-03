Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yürüyen merdivenler, asansörler devre dışı kaldı, Metro İstanbul'dan açıklama geldi!

Yürüyen merdivenler, asansörler devre dışı kaldı, Metro İstanbul'dan açıklama geldi!

3.09.2025 14:04:00
Haber Merkezi
Yürüyen merdivenler, asansörler devre dışı kaldı, Metro İstanbul'dan açıklama geldi!

Sabah saatlerinde işe, okula giden İstanbullular M1, M2, M3, M6 gibi metro hatlarında devre dışı yürüyen merdivenler ve asansörlerle karşılaştı. Yaşananlara dair Metro İstanbul'dan açıklama geldi.

Metro İstanbul, sabah saatlerinde yürüyen merdivenler ve asansörlerin devre dışı kalmasına ilişkin olarak açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Bugün 06.00-08.45 saatleri arasında elektrik dağıtım kurumu kaynaklı meydana gelen enerji dalgalanması nedeniyle Avrupa Yakası'nda bulunan hatlarımızda; 88 adet yürüyen merdiven, 15 adet asansör, devre dışı kalmıştır. Yaşanan enerji dalgalanmaları devam etmektedir." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hızlı müdahale ile 52 adet yürüyen merdiven ve 6 asansör devreye alınmış olup diğer ekipmanlar için çalışmalar sürmektedir."

TF1'DE SEFERLER YAPILAMIYOR

Öte yandan yapılan bir açıklamada da "Elektrik dağıtım kurumu kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı’nda seferler yapılamamaktadır" bilgisi paylaşıldı.

