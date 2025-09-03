Yürüyen merdivenler, asansörler devre dışı kaldı, Metro İstanbul'dan açıklama geldi!

Metro İstanbul, sabah saatlerinde yürüyen merdivenler ve asansörlerin devre dışı kalmasına ilişkin olarak açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Bugün 06.00-08.45 saatleri arasında elektrik dağıtım kurumu kaynaklı meydana gelen enerji dalgalanması nedeniyle Avrupa Yakası'nda bulunan hatlarımızda; 88 adet yürüyen merdiven, 15 adet asansör, devre dışı kalmıştır. Yaşanan enerji dalgalanmaları devam etmektedir." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hızlı müdahale ile 52 adet yürüyen merdiven ve 6 asansör devreye alınmış olup diğer ekipmanlar için çalışmalar sürmektedir."

#MetroDuyuru #M1 #M2 #M3 #M6 #M7 #M9



Bugün 06.00-08.45 saatleri arasında elektrik dağıtım kurumu kaynaklı meydana gelen enerji dalgalanması nedeniyle Avrupa Yakası'nda bulunan hatlarımızda;

- 88 adet yürüyen merdiven,

- 15 adet asansör, devre dışı kalmıştır.



Yaşanan enerji… — Metro İstanbul (@metroistanbul) September 3, 2025

TF1'DE SEFERLER YAPILAMIYOR

Öte yandan yapılan bir açıklamada da "Elektrik dağıtım kurumu kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı’nda seferler yapılamamaktadır" bilgisi paylaşıldı.