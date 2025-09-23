Yüzde 60 zihinsel engelli gence, hakim ve savcıları tehditten 31 yıl hapis cezası!

Antalya'da yüzde 60 zihinsel engelli 24 yaşındaki Umut Can Islak, aralarında 3 başsavcının da olduğu 9 hâkim ve savcıyı telefonla tehdit ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Savcılıktaki ifadesinde hâkim ve savcılara ait bilgileri Discord platformunda üye olduğu bir hacker grubundan aldığını anlatan Islak, 101 milyon kişinin kişisel verisinin bu grubun elinde olduğunu iddia ederek, "Cumhurbaşkanı ve MİT Başkanı'nın kimlik bilgilerine dâhi bu şahıslar tarafından rahatlıkla ulaşılabilmektedir. Aslında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u da arayacaktık. Ancak eski numarası kayıtlı olduğu için eski numara sahibini aradılar" dedi.

Halk TV'de yer alan habere göre; Antalya'da 9 yargı mensubu ile yüzde 60 engelli Umut Can Islak’ın karşı karşıya geldiği dava dosyası, Antalya 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Dava dosyasında yer alan bilgilere göre, Umut Can Islak, kullanıcılara sesli, yazılı ve görüntülü sohbet imkânı sağlayan Discord platformuna katıldı. Milyonlarca kişinin kişisel verilerini çalan hackerların olduğu bir gruba dâhil olan Islak, başka kişilerin yönlendirmesi ile bir dizi hâkim ve savcıyı arayarak tehdit etmekle suçlanıyor.

Dava dosyasına göre, arama işlemleri 24-25 Mart 2024 günü yapıldı. Dosyada, hâkim ve savcılara yönelik yapılan aramaların ayrıntılarına yer verildi.

Buna göre yapılan aramalarda Islak, aramalarında “Hakkında dolandırıcılık ve cinsel tacizden şikâyet var. Gelip ifade vermen gerekiyor. Sen, savcılığına mı güveniyorsun. Sana bir şey olmaz diye mi düşünüyorsun”, "Yedi ceddine ulaşırım. Bütün bilgilerin elimde. Abdullah Öcalan’ı serbest bırakacaksın”, "Hemen o dosyayı kapat. Yoksa seni öldürürüm; adliyede seni asarım” gibi ifadeler kullandı.

1 GÜN SONRA YAKALANDI

Tehdit edilen hâkim ve savcıların şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı. 26 Mart günü Umut Can Islak, gözaltına alındı. Islak’ın evinde bir dizi dijital materyale el konuldu. Söz konusu materyaller arasında çok sayıda kişinin kişisel verisi de yer aldı.

"101 MİLYON KİŞİNİN VERİLERİ GRUBUN ELİNDE"

Savcılık ifadesinde, 101 milyon kişinin kişisel verisinin, kendisinin de içinde grubun elinde olduğunu öne süren Umut Can Islak, “Cumhurbaşkanı ve MİT Başkanı'nın kimlik bilgilerine dâhi bu şahıslar tarafından rahatlıkla ulaşılabilmektedir” dedi.

Islak, ifadesinin devamında “Aslında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u da arayacaktık. Ancak eski numarası kayıtlı olduğu için eski numara sahibini aradılar” şeklinde konuştu.

Islak, grubun bir diğer üyesi S. Ü. Ş.’nin ise emekliye ayrılan birçok generali aradığını söyledi. Islak, şikâyetçi olan 9 hâkim savcıdan 3’ünü kendisinin aradığını, kalan 6 kişiyi ise başka grup üyelerinin aradığını öne sürdü.

31 YILK HAPİS CEZASI VERİLDİ

Hâkim ve savcıların aranma sebebinin eğlenmek ve gövde gösterisi yapmak olduğunu savunan Islak, 29 Mart 2024 günü tutuklandı. 1 yıl kadar tutuklu yargılanan Islak, geçen 11 Mart günü tahliye edildi. Islak’a ilişkin yargılamada karar ise geçen 11 Eylül günü çıktı. Islak’a, “tehdit” ve “kişisel verileri ele geçirme” suçlarından 31 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Islak, mahkemede ise şikâyetçilerden hiçbirini aramadığını öne sürdü. Oğlunun yüzde 60 engelli olduğunu ve ceza ehliyetinin olmadığını savunan Baba Abdurrahman Islak ise “Oğlum kişisel bakımını dâhi tek başına yapamıyor. Eğer verilen ceza kesinleşirse, yaşından fazla bir ceza almış olacak” dedi. Oğlunun kişisel bilgilerinin ele geçirildiğini kaydeden Islak, “Bu kişilerin tehditleri yüzünden oğlum bugün bu durumda” dedi.