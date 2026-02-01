Zafer Partisinin açıklamasına polis engeli!

Zafer Partisi’nin emekli maaşları ve sosyal haklara dikkat çekmek amacıyla Pendik’te düzenlemek istediği yürüyüşe polis müdahale etti. Yürüyüş güzergâhı polis bariyerleriyle kapatılırken, parti yöneticileri müdahaleye tepki gösterdi.

Müdahaleye ilişkin açıklama, Mehmet Akif Cenkci tarafından sosyal medya üzerinden yapıldı. Zafer Partisi Çalışma Hayatı ve Emekli Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olan Cenkci, emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunların iktidar tarafından görmezden gelindiğini savundu.

Cenkci paylaşımında,

“Açlığa terk ettiğiniz emekli, seçimde edecek size emekli!

Pankarttan korktular, yolu polisle kestiler.

İktidar biliyor: Emekli sandıkta onları emekliye ayıracak.

Zafer Partisi, emekli, dul ve yetimin hakkını savunmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.