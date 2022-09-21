Zeki Müren için Karşıyaka’da özel program
İzmir’de Karşıyaka Belediyesi, Turgay Kızıltuğ Müzik Akademisi iş birliğinde özel bir konsere imza atacak. Şef Turgay Kızıltuğ, Solist Özlem Güner ve Turgay Kızıltuğ Müzik Akademisi sanatçılarının yer alacağı konserde Zeki Müren şarkıları seslendirilecek.
Karşıyaka Belediyesi, Zeki Müren’i vefatının 26’ncı yıl dönümünde şarkılarıyla anacak. Şef Turgay Kızıltuğ, Solist Özlem Güner ve Turgay Kızıltuğ Müzik Akademisi sanatçılarının yer alacağı konser Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi’nde 28 Eylül 2022 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Saat 20.30’da başlayacak olan konsere tüm sanatseverler ücretsiz bir şekilde katılabilecek.
TUGAY’DAN DAVET
Türk sanat müziğinin unutulmaz temsilcisi, ‘Sanat Güneşi’nin şarkılarının Karşıyaka’da seslendirilecek olmasından mutluluk duyduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Kültür ve sanat kenti Karşıyaka’da Sanat Güneşi’miz Zeki Müren’in şarkılarının icra edilecek olmasından büyük memnuniyet duymaktayım. Tüm sanatsever Karşıyakalılara konsere bekliyoruz” dedi.
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