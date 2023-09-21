Zeki Müren, vefatının 27. yılında Bodrum’da anılacak

Yayınlanma: 21.09.2023 - 10:09

Güncelleme: 21.09.2023 - 10:09

Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı, oyuncu, şair Zeki Müren, vefatının 27. yılında da Muğla’nın Bodrum ve Bursa’da düzenlenecek etkinliklerle anılacak. 24 Eylül saat 14.30’da sanatçının Bodrum’da yer alan ve müze olarak kullanılan evinde halka açık mevlit okutulacak. Aynı gün akşam saat 20.00’de ise Antik Tiyatro’da anma konseri gerçekleştirilecek.

Bodrum Belediyesi’nin her türlü desteği verdiği konserde, Klasik Türk Müziği’nin sevilen ismi Bekir Ünlüataer sahne alacak. Gecenin sunuculuğunu ise ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Hakan Bilgin üstlenecek. Ayrıca, Şehit ve Gazi ailelerinin katılım sağlayacağı konserde, Bodrum Belediye Başkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü ve görevlileri, Türk Eğitim Vakfı (TEV) Yönetim Kurulu Başkanı, üyeleri, genel müdürü ile her iki vakfın bağışçıları, çalışanları, Zeki Müren’in sevenleri ile Muğla’nın önde gelen isimleri yer alacak.

BURSA’DA KABRİ BAŞINDA ANILACAK

Öte yandan sanatçının doğum yeri olan Bursa'da ise, 24 Eylül 2023 saat 11.00’de, merhum Zeki Müren, Emir Sultan Mezarlığı’ndaki kabri başında, dualar eşliğinde anılacak, 11.30’da Emir Sultan Camii’nde sanatçının ruhu için mevlit okutulacak, saat 14.00’te ise Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi’nde anma etkinliği gerçekleştirilecek.