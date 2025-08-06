Zeydan Karalar'dan tutukluluğunun 30. gününde mesaj

Tutuklanmasının ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar, tutukluluğunun 30. gününde cezaevinden bir mesaj yayımladı.

Karalar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün tutsak edilişimin 30. günü, halkın iradesiyle yeniden seçilmemin ise 492. günü. Üç dönemdir, mazbatamı bir onur gibi taşıyarak Adana’ma hizmet ediyorum. Ancak tam 30 gündür, doğup büyüdüğüm bu güzel şehirden uzak tutuluyorum. O gün, 'Ben halkımla kurduğum ilişkiyi biliyorum, Adana halkı beni bırakmaz' demiştim. Sağ olun, bırakmadınız… Bu destek, bu vefa, bana güç veriyor. Adaletin ve halk iradesinin galip geleceğine olan inancımı koruyor, hepinize özlemle sarılıyorum." denildi.