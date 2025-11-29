Zeydan Karalar: 'Yeniden Genel Başkan seçilen Sayın Özgür Özel’i gönülden tebrik ediyorum'

CHP’nin “Şimdi İktidar Zamanı” sloganıyla düzenlenen 39’uncu Olağan Kurultayı’nın genel başkanlık seçimli ikinci günü tamamlandı. Mevcut CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tek aday olarak katıldığı seçimde geçerli bin 333 delegenin oyunu alarak dördüncü kez genel başkan seçildi.

Tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise X hesabından yaptığı paylaşımda Özgür Özel’i şu sözlerle tebrik etti:

"Partimizin 39. Olağan Kurultayı'nda güçlü ve kararlı bir destekle yeniden Genel Başkan seçilen Sayın Özgür Özel’i gönülden tebrik ediyorum. Partimizin sergilediği birlik tablosu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidara hazır olduğunu açıkça göstermektedir. Özgür, adil ve müreffeh bir Türkiye hedefi için canla başla çalışacağız. Hayırlı olsun, yolumuz aydınlık ve açık olsun."