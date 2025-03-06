Zeyrek: Üretici hakkına, tüketicilerimiz de sağlıklı gıdaya ulaşıyor

Yayınlanma: 06.03.2025 - 16:46

Güncelleme: 06.03.2025 - 16:46

Yerel üreticileri desteklemek, vatandaşların sağlıklı, uygun fiyatlı süt ve süt ürünlerine erişimini sağlamak amacıyla başlatılan proje kapsamında Muradiye halkı da Halk Mandıra’nın avantajlarından yararlanmaya başladı. Açılış törenine, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, üretici kooperatiflerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış töreninde konuşan Başkan Zeyrek, sosyal belediyeciliğin önemini vurgulayarak, Halk Mandıra’nın büyüyerek devam edeceğini müjdeledi.

“SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN BİR GÖSTERGESİDİR”

Başkan Ferdi Zeyrek, ülkede CHP belediyeciliği gibi bir gerçek olduğunu ve sosyal belediyeciliğin de bir göstergesinin de Halk Mandıra olduğunu söyledi. Ferdi Zeyrek, “31 Mart‘ta biz bir ismi değiştirmedik, 31 Mart’ta aslında bir yönetim şekli, bir paradigma değişikliğine gidildi. İşte bu yönetim şeklimizi değiştirdiğimizde sosyal hizmetler anlamında Manisa’mız maalesef diğer şehirlerimizden çok geride kalmıştı. Geldiğimiz ilk günden bu yana yaklaşık 11. ayımızı tamamlıyoruz, 11 ayda artık Manisa’da Anne Kart var, Kent Lokantası var, Halk Mandıra var, Halk Ekmek var, Hoş Geldin Bebek kampanyası var. Bunun gibi sosyal hayata dokunabilecek ve ülkemizin bu denli ekonomik krizde olduğu günlerde vatandaşımızın hayatını kolaylaştırabilecek projelere imza atan bir sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçirdik” diye konuştu.

“ÇOK LEZZETLİ, ÇOK SAĞLIKLI VE ÇOK EKONOMİK”

Başkan Zeyrek, Halk Mandıra’yı hayata geçirirken süt üreticilerine de destek verdiklerini belirterek, “Halk Mandıra, gerçekten ülkemize örnek olacak projelerden bir tanesi. Çünkü biz süt üreticilerinden sütümüzü yaklaşık yüzde 30 daha yüksek fiyata alıyoruz. Çünkü üreticilerimiz çok yalnız, eğer ki onlara bir destek vermezsek şunu biliyoruz ki yakında süt üreticileri, süt üretemez hale gelecek. Ürettiğimiz 15 çeşit süt ürünümüzü yüzde 25 daha ucuz bir fiyata da vatandaşlarımıza sunuyoruz. Bunu yaparken amacımız şuydu; ekonomik olarak zor durumdaki vatandaşlarımızın sesini duymaktı ve bunu yaparken hep şunu örnek aldık. Diğer mandıracılarımızı da sekteye uğratmamamız gerekiyordu. Bu yüzden Halk Mandıra, sadece belirli saatlerde ve belirli sayıda ürünleri satacak. Satılan ürünlerde şunu görüyorum, herkes şunu söylüyor, ‘Çok lezzetli, çok sağlıklı ve çok ekonomik’. İşte tam bu noktada biz var olmak için Halk Mandırayı hayata geçirdik. Manisa’da üretici hakkına, tüketicilerimiz de sağlıklı ve ucuz gıdaya ulaşıyor. Yalnızca Manisa’mızda değil geçen hafta itibari ile Denizli Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız protokol ile Halk Mandıra artık Denizli’de de var. Bu yayılarak devam edecek. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz Akhisar’ımızda, Soma’mızda, Salihli’de ve Turgutlu‘da Halk Mandıra’yı ve Kent Lokantası’nı açmış olacağız. Halk Mandıra’daki ürünlerin, aile fertlerinize sağlık getirmesini diliyorum. Bir nebze olsun cebinize destek vererek sizlerin güldürmesini hedefliyorum” şeklinde konuştu.

“MURADİYE’YE ALTYAPI MÜJDESİ”

Ramazan ayının hayırlı olması dileklerinde de bulunan Başkan Zeyrek, Muradiye’de kısa süre sonra başlayacak altyapı çalışmaları için de vatandaşlara müjde verdi. Başkan Zeyrek, “Muradiye’mize de şu müjdeyi vermek istiyorum. Muradiye’nin altyapısının ihalesine yarın itibariyle çıkıyoruz. Mayıs sonu itibariyle de Muradiye’nin altyapı çalışmalarına başlıyoruz. Muradiye’nin altyapısı, nüfus 6 bin iken yenilenmiş. Gece nüfusumuz 57 bin. Gündüz nüfusu ise 100 binlere yaklaşan bir Muradiye’ye bu altyapı hizmet veremez haldeydi. Zemin katlara ve üst katlara su çıkamaz, altyapı kaldıramaz haldeydi. Biz bunu görmezden gelemezdik ve yaklaşık 2 milyar TL yatırımla Muradiye’mizin altyapısını komple değiştiriyoruz. Bu altyapıyla birlikte Muradiye’miz 100 bin nüfusa hizmet verecek ve geleceği düşünerek 150 bin nüfusa hizmet verecek bir arıtma tesisi ile hizmet vereceğiz. Bu altyapı çalışması 2 yıl sürecek. 2 yıl boyunca Muradiye’de çok sıkıntılı günler yaşayacağız. Ben kendilerinden biraz imtiyaz göstermelerini, anlayış göstermelerini bekliyorum. Sizde göreceksiniz ki bütün sokaklar kazılacak, kanalizasyonu, yağmur suyu, içme suyu hatları değişecek. Bunun sonunda önümüzdeki 30-40 yıla kadar hizmet verebilecek olan altyapıyı değiştirmek inşallah bizlere nasip olacak. Benim geldiğim ilk günden beri çok öncelikli istediğim projelerden bir tanesiydi. Muradiyelerin haykırışlarını duyuyordum. Bunun sözünü seçimde de vermiştim. Verdiğimiz sözlerden bir yenisini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşayacağım” dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da açılışta yaptığı konuşmada, Muradiye’de açılan Halk Mandıra’nın hayırlı olması temennisinde bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e hizmetler nedeniyle teşekkür etti. Yapılan konuşmaların ardından kesilen kurdele ile Muradiye Mahallesi’ndeki Halk Mandıra hizmete açıldı. Halk Mandıra’yı gezen protokol üyeleri ilk alışverişi yaparak, satışı başlatmış oldu.