Zeytinliklerin ‘madencilik faaliyetlerine açılmasını’ içeren yasa teklifi Meclis’ten geçti!

Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını da içeren torba yasa teklifi, Meclis Genel Kurulu’nda tartışmalara ve gerginliklere neden oldu. Teklifin görüşmeleri sürerken, önceki gün tansiyon yükseldi. CHP ve DEM Partili milletvekilleri, protesto amacıyla Meclis kürsüsünü işgal etti. CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı’nın 17. madde görüşmeleri sırasında kürsüyü işgaliyle başlayan eyleme diğer vekiller de destek verdi. “Havama, suyuma, toprağıma dokunma” sloganlarının atıldığı sırada TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl oturuma ara verdi.

Aranın ardından görüşmeler tekrar başlatıldı. Ancak milletvekilleri arasında yaşanan sözlü sataşmalar fiziki arbedeye dönüştü. Bazı vekiller, diğerlerinin üzerine yürüyerek parmak salladı ve “Kahvehane mi burası?” diyerek tepki gösterdi. Gerginlik, diğer milletvekillerinin araya girmesiyle kontrol altına alındı. Meclis’teki yüksek tansiyon kamuoyunda da yankı buldu.

‘HALKI DEĞİL HOLDİNGLERİ KORUMA YASASI’

Dünkü görüşmelerde söz alan CHP Amasya milletvekili Reşat Karagöz, iktidara şu sözlerle seslendi:

“Günlerdir Meclis’in önünde zeytinliklerin kıyımını kabullenmeyen köylülerimiz direniyor, isyan ediyor, sesini duyurmaya çalışıyor. Aranızdan bir kişi olsun çıkıp sizleri bu Meclis’te görevlendiren o insanların yanına gitti mi, derdini dinledi mi? Ben cevabını vereyim, kocaman bir ‘hayır’. Biz burada günlerdir sadece bir yasa tasarısını değil Anadolu’nun bağrına saplanmak istenen bir talan planını görüşüyoruz. Zeytinlikleri maden şirketlerinin kâr zarar hesaplarına feda etmeyi planlayan bir zihniyetle mücadele etmeye çalışıyoruz. Bu yasa halkı değil holdingleri koruma yasasıdır. Bu yasa ağacı değil parayı sevenlerin yasasıdır. Torba kanunlarla halktan kaçırılan, denetime kapatılan bu düzenlemelere artık ‘Dur’ demek zorundayız. Çiftçiye rağmen, köylüye rağmen, doğaya rağmen yasa yapılamaz.”

‘BU MİLLET, 2 ŞİRKETTEN BÜYÜKTÜR’

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarı da “Yahu, 2 şirket için burada nasıl bir mücadele veriyorsunuz? Biz burada halk tarafındayız, siz iki şirket için bunu yapıyorsunuz. Ne oldu Kızılcahamam’da, Cumhurbaşkanı ne söyledi de bu kadar hırslandınız? Bu millet, 2 şirketten büyüktür, büyük olacaktır. Bu millet, bu grup, parlamento o şirketten büyüktür arkadaşlar. O yüzden, bari muhalefete tahammüllü olun. Kapıda açlık grevi yapan o çiftçilere saygı gösterin. O yüzden, son dakikaya kadar direneceğiz, direneceğiz, direneceğiz” diye konuştu.

‘YASA YAŞAMIMIZA KASTEDİYOR’

Muhalefetin “talan yasası” olarak adlandırdığı torba yasa teklifi, tüm itirazlara karşın Meclis’ten geçti. Ancak Türkiye’nin 30 ilinden gelen köylülerin oluşturduğu Toprağımızı Vermiyoruz Platformu üyeleri, yasa teklifinin geri çkeilmesi için TBMM Dikmen Kapısı önünde eylemlerine devam ediyor. Köylülerin açlık grevi 4 gündür sürüyor. Platformun üyesi olan Deniz Gümüşel TBMM önünde yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İktidar tarım politikaları ile zaten yokluğa terk ettiği köylüyü yerinden yurdundan etme, köksüzleştirme peşinde. Bu yasa tümden yaşamımıza kastediyor. Her şeyin farkındayız. Dün gece bu işgal yasasına karşı Meclis’teki tüm muhalefet milletvekilleri bir oldu. Bir ayı aşkındır Ankara Meclis yollarını aşındıran köylüsü, kentlisi yurttaşların yaşam hakkı taleplerini kürsüye taşıdı. Var olsunlar. Ama yetmez. Bu yasa geri çekilinceye, iptal edilinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz.Toprağımızı vermiyoruz.”

Tema Vakfı’ndan Nevzat Özer de “Bu yasa, toprak, koruma, mera, zeytin, doğayı koruyan, bize yaşam veren bütün ne varsa; bizim dayandığımız her şeyi yok eden, güçsüzleştiren süreçleri kolaylaştıran bir yasadır. Bakın, 29 ildeki maden haritasını çalıştık. Yüzde 67’si madenlere ruhsatlı. Bu topraklar, ormanlar, sular bizim yaşam kaynağımız” dedi.