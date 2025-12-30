Zeytinyağı şişelerine gizlenmiş 3 bin litre kaçak alkol ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yılbaşı öncesi kaçak alkol üretim satışına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Beylikdüzü ilçesinde kaçak alkol imalatı ve ticaretinin yapıldığı ihbarı üzerine ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan E.K. (41) isimli şahsın, Beylikdüzü Barış Mahallesi ve Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde kaçak alkol imal ettiği tespit edildi.

Bugün sabah saatlerinde her iki adrese yapılan baskında zeytinyağı tenekelerine gizlenmiş toplamda 3 bin litre kaçak alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli E.K.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.