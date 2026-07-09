Zincir market temsilcileri Tanju Özcan davasında şikayetçi olmadı

Bolu 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada aralarında tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da bulunduğu 19 kişiye "icbar suretiyle irtikap", "irtikaba teşebbüs", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "5072 Sayılı Vakıf ve Dernekler Yasası’na muhalefet" iddialarıyla suçlamalar yöneltiliyor.

Sanık ve taraf sayısının fazla olması nedeniyle duruşma, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Kapalı Spor Salonu’nda yapılıyor.

Duruşmada, Bolu Belediyesi tarafından market temsilcileriyle toplantılar yapıldığı, BOLSEV Vakfı’na reklam sözleşmesi imzalamayan firmalara yoğun zabıta denetimleri uygulanarak baskı kurulduğu iddialarına ilişkin müştekiler dinlendi. Market yetkilileri, sanıklardan şikayetçi olmadıklarını beyan etti.

"REKLAM VERMEDİK, ANLAŞMA YAPMADIK"

Bir zincir marketin mağaza geliştirme müdürü A.K., BOLSEV Vakfı’na para istendiği iddiasıyla mağdur sıfatıyla verdiği ifadesinde, 3’üncü derece imza yetkisi bulunduğunu belirterek, "Bu sürecin tamamında vardım. Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can beni arayarak görüşmeye çağırdı ve BOLSEV Vakfı’na reklam için görüştük. Tanju Özcan başkanlığında yapılan toplantıya katıldım. Özcan, BOLSEV için reklam anlaşmasından bahsetti ve teklif zarfları dağıtıldı. Bolu’da 45 şubemiz var ve aylık hesaplandığında 1 milyon gibi bir maliyet çıkıyordu. Buna itiraz ettik. Bölgesel reklam yapılmayacağını şirket üst yönetimi bize bildirdi. Reklam vermedik ve anlaşma yapmadık. Sonrasında marketlere denetimler başladı. Bize rutin bir denetim olduğu ve NACE kodlarının yenilenmesi gerektiği söylendi. Encümenden mağaza mühürleme kararları çıkınca mahkemeye gittik ve yürütmeyi durdurma kararı verildi. Şikayetçi değilim" diye konuştu.

"ŞUBE BAŞI 5 BİN TL’YE REKLAM ANLAŞMASI YAPTIK"

Kentte 32 marketi bulunan bir firmanın sahibi İ.E., belediyede market yetkilileriyle yapılan toplantıya katılmadığını belirterek, "Belediyeden aradılar. BOLSEV ve reklamlarla ilgili sunum yaptılar. Reklam anlaşması teklif ettiler, biz de kabul ettik. Şube başı 15 bin TL reklam ücreti teklif ettiler, bize fazla geldi. Pazarlık aşamasında 5 bin TL ile anlaştık. Bizde NACE 1 kodu vardı. Denetlemeleri duydum ve zabıta ile iletişime geçerek NACE 2 kodu alıp ruhsatlarımızı yeniledik. Bize herhangi bir baskı yapılmadı. Belediye ile sözleşmemiz devam ediyor. Marketlerimizden de herhangi biri kapanmadı. Şikayetçi değilim" şeklinde konuştu.

"ZARFLAR DAĞITILDI, BASKI OLMADI"

Market şube müdürü A.G. de, Bolu Belediye Başkanlığı’nda market yetkilileriyle yapılan toplantıya katıldığını ifade ederek, "BOLSEV Vakfı’nın kurulduğu ve gelir sağlanması gerektiği tarafımıza bildirildi. Billboard reklamları ile vakfa destek sağlanacağı ifade edilerek zarflar dağıtıldı. Bazı market yetkilileri ücretin yüksek olduğunu söyledi. Toplantıda herhangi bir gerginlik de olmadı, baskı da olmadı. Bu konuyla ilgili şikayetçi değilim" ifadesini kullandı.

"TOPLANTIDAN BİR HAFTA SONRA DENETİMLER BAŞLADI"

Bir zincir marketin eski bölge sorumlusu A.B. ise şunları söyledi:

"Toplantı 2024 yılının Mayıs ayında yapıldı. Bize vakıf kurulacağını, billboard reklamları vermemiz gerektiği söylendi. Teklif evrakları verildi. Biz yetkimizin olmadığını ve anlaşmayı yapamayacağımı, bunu marketin yetkililerine bildirmem gerektiğini söyledim. Sonrasında marketin üst yönetimi ile temasa geçildi ve bundan sonra yapılan görüşmelerden haberim olmadı. Toplantıdan bir hafta sonra denetimler başladı. Denetimden sonra üst amirlerim tarafından arandım ve belediye yetkilileriyle görüşme yaptım. Denetimler 2-3 aylık sürede sıklaştı, sevkiyatlarımız zorlaştı. Tüm şubelere denetim yapıldı. Sevkiyatlar konusunda ceza kesildiğini hatırlıyorum. Şikayetçi değilim."

Duruşma, diğer müştekilerin dinlenmesiyle devam ediyor.