Yayınlanma: 23.11.2023 - 23:43

Güncelleme: 23.11.2023 - 23:43

Zincir marketler pazar günü kapanacak mı sorusu gündeme geldi. Marketler pazar günleri kapalı mı olacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, Zincir marketler pazar günü kapalı mı olacak? Zincir marketlerin pazar günü kapalı olması onaylandı mı?

ZİNCİR MARKETLER PAZAR GÜNÜ KAPANACAK MI?

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Pazar günü marketlerin kapalı olması tüketici açısından bir dezavantajdır. Ancak bakkal, manav, kasap gibi küçük esnafın yararına olacaksa tüketici buna katlanabilir.

Ne var ki bazı köylerde zincir marketler şube açtılar. Ayrıca birçok satış noktasında marketler yüksek, büyük üreticiden alabilme kapasitesine sahip oldukları için daha ucuz alıyorlar. İndirim uygulayıp düşük fiyatta satabiliyorlar. Küçük esnafımızdan sayılan bakkallarımızda böyle bir imkan yok.

Dolayısıyla zincir marketlerin pazar günü kapatılması tüketici açısından bir miktar külfet getirecektir. Ancak ülkemizin bakkal, manav, kasap gibi esnafın, tekel bayilerin bir nebze de olsa ayakta kalabilmesi için katkı sağlayacaksa biz tüketiciler buna katlanabiliriz.

Bazı küçük satış noktalarında tekel ürünlerini kredi kartı ile alınmak istendiğinde tüketicilerin banka komisyon farkı talep edilebiliyor. Oysa marketlerde böyle bir taleple karşılaşılmıyor.

Elbette esnafımızı da düşüneceğiz ama o marketlerin çalışmalarının tamamı kayıt içi yani faturalı, personel istihdamları kayıtlı, bu tür durumları da gözetmek lazım hiç değilse belli lokasyonlarda örneğin bir köyde bakkal, manav, kasap gibi esnaf yok ise orada marketin kapatılmaması onların ayrı düşünülmesi gerekir.

Bu nedenle mahalli idarelerin ilgili marketlerin ve esnafın, tüketicinin, temsilcileri ile birlikte alacağı karar ile belirlenmelidir. O yerleşim yerinin mülki amirinin oradaki tarafların görüşünü alarak karar vermesi daha yerinde olacaktır diye düşünüyorum.

Küçük esnafımızın gerçekten rahatlatılmasına yönelik tedbirlerin alınmasına ülkemiz tüketici elbet destek verir.

Şu ana kadar yapılan uygulamada hiçbir sınır olmadığından bazen yan yana karşı karşıya zincir marketlerin açıldığını görebiliyoruz. Hiç değilse bu dönemde alınacak kararla 500 metre mesafesinde bakkal esnafının bulunduğu lokasyonda zincir market açılmasına izin verilmeyebilir. Böylelikle o esnafımız korunmuş olur. Baklaların müşterileri yakın mesafelerden gelen tüketicilerden oluşuyor.”