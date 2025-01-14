Ziraatçıların basın ödülü Cumhuriyet muhabiri Emirhan Çoban’a verildi

Yayınlanma: 14.01.2025 - 11:51

Güncelleme: 14.01.2025 - 12:46

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası tarafından 5 yılda bir düzenlenen “Türkiye Ziraat Mühendisliği 10’uncu Teknik Kongresi” dün başladı. Türkiye’de tarım öğreniminin 179’uncu, TMMOB ve Ziraat Mühendisleri Odası’nın kuruluşunun 70’inci yıldönümünde yapılan etkinlik, Makine Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kongrenin açılış konuşmalarında kürsüye çıkan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez, “Üretim alanlarının ve üretim miktarlarının azalması bir sorundur. Üreticilerimizin üretimden vazgeçmesini doğurmuştur. Kendimize yeterlilik sorunumuz temel ürünler dahil artmıştır. Yurt dışından sürekli bitkisel ve hayvansal ürün alınması, gıda enflasyonunun düşmesinin önündeki en büyük engellerden biridir. Ziraat mühendisleri olarak şunu söylüyoruz: Gıda enflasyonunun bu kadar yüksek olduğu bir ülkeyi hak etmiyoruz. Bu gıda enflasyonunun sebebi yanlış ekonomi ve tarım politikalarıdır” dedi.

‘KRİZİ İLİKLERİMİZE KADAR HİSSEDİYORUZ’

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ise TMMOB’un tarihini anlattı. Koramaz, “Türkiye, belki tarihinin en büyük, en sarsıcı ekonomik krizlerinden birini yaşıyor. Maliye bakanının süslü söylemleri, TÜİK’in şaibeli rakamları ile gizlenmeye çalışılsa da bu krizi gündelik hayatımızın her alanında iliklerimize kadar tüm ülke halkı olarak hissediyoruz. Hayat pahalılığı, işsizlik, yoksulluk tüm toplum kesimlerini esir almış durumda. Bırakın insanca yaşamayı, beslenme, barınma, sağlık, eğitim gibi en temel hak ve ihtiyaçlarımızı dahi karşılayamaz durumdayız” ifadelerini kullandı.

‘BAKAN YUMAKLI’NIN YAPMADIĞI ŞEYLER’

CHP Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem de, “Tarımın sorunlarının ele alınacağı ve çözüm önerilerinin anlatılacağı bu ortamı umarım Bakan Yumaklı gözardı etmez. Kısaca Tarım Bakanlığı’nın yapması gereken fakat yapmadığı şeyleri söylemek istiyorum. TİGEM gibi bu ülkenin tohum ihtiyacını karşılayacak, yeni çeşitlerin bulunabileceği bir yapıyı bozarak veya yok sayarak çok büyük bir ihanet içinde bulundu.

Tarım Bakanı, kendi elindeki Tarım Bakanlığı’nı işlevsiz hale getirmiş, hem de kendi işletmesi olan Tarım Kredi Kooperatifleri’ni içinden çıkılamayacak bir batağa sürüklemiştir” diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından Gazetemiz Cumhuriyet muhabiri Emirhan Çoban, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nın 2024 yılı basın ödülüne layık görüldü. Çoban’a "Tarım sektörü ve ziraat mühendisliği mesleğine yapmış olduğu katkılar nedeniyle" aldığı ödülünü Baki Remzi Suiçmez verdi. Kongre, 17 Ocak’a kadar tarımın sorunlarının ve çözümlerinin konuşulacağı panellerle devam edecek.