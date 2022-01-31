Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez: ‘Karla gıda enflasyonu düşmez’

31 Ocak 2022 Pazartesi, 02:00

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, kar yağışının tarıma etkisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Enflasyonun yüzde 36.8, gıda enflasyonunun ise yüzde 43 olarak açıklandığını anımsatan Suiçmez, tarımsal destekleme bütçesinin yalnızca yüzde 12.5 artırıldığını vurgulayarak bütçenin yetersizliğine dikkat çekti.

GÜBRE AÇIKLAMASI

Suiçmez ayrıca, artan gübre fiyatları nedeniyle çiftçinin toprağı gübreleyemediğini de belirterek “Bütün çiftçilerin beklentisi; ilkbahar yağışlarının yeterli olması, gübre fiyatlarının düşmesi, ikinci aşamadaki gübrelerini atabilmesi, su konusunda da toprakta bir sorun yaşamaması” diye konuştu.