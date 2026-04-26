Zonguldak'ta ipe dolanan ebabili kurtarmak için cadde trafiğe kapatıldı

26.04.2026 13:06:00
DHA
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde boynuna ip dolanan ebabil, için trafik polisleri ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Yol çift yönlü trafiğe kapatılıp, yapılan çalışmayla kuş, kurtarıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde yurttaşlar, bir ebabil kuşunun ipe dolandığını fark etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve trafik polisi ekipleri sevk edildi. Yol çift yönlü trafiğe kapatıldı ve kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 15 dakika süren çalışmayla kuşa dolanan ip kesildi. Kuş, etrafında dolanan ipten kurtarılması için itfaiye istasyonuna götürüldü. Bir itfaiye eri 'Yaralı mı?' sorusuna, "Yaralı değil. İpe dolanmış, Veteriner İşleri Müdürlüğüne götüreceğiz" diye yanıt verdi.

KUŞ KURTARILDI

İtfaiye istasyonunda kuşa dolanan ipler tamamen temizlendi. Yarası olmadığı belirlenen kuş, bir süre itfaiye personeliyle birlikte durduktan sonra kanatlanıp uçtu. 

