Zonguldak'ta 'yüksek sesle müzik' cinayeti: 24 yaşındaki Dilara bıçaklanarak öldürüldü

Zonguldak Gökçebey'e bağlı Çarşı Mahallesi'nde F.B. (22) ve Dilara Yıldırım (24) araç içerisinde iddiaya göre yüksek sesle müzik dinledikleri sırada, durumdan rahatsız olup tepki gösteren S.S. (33) ile aralarında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.S. evinden aldığı bıçakla F.B. ve Dilara Yıldırım'ı yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Sağlık görevlilerince Gökçebey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Dilara Yıldırım, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çaycuma Devlet Hastanesine sevk edilen F.B'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli S.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.