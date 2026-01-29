Zonguldak'taki Alaplı Çayı'nda ölmüş yüzlerce tavuk bulundu

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde içme suyu kaynağı olan Alaplı Çayı’nda ölmüş halde yüzlerce tavuk görüldü. Mollabey ile Çaydeğirmeni arasında çay yatağında rastlanan tavukların, hangi nedenle öldüğü ve buraya nasıl geldiği netlik kazanmadı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından bölgede yaşayan yurttaşlar, olası sağlık tehlikelerine karşı yetkililerin bir an önce harekete geçmesini istedi. Çevrede hayvan otlatan bazı kişiler ise tavukların yaklaşık bir haftadır çayın içinde olduğunu, hava sıcaklığının da etkisiyle ağır bir koku oluştuğunu belirtti.

Vatandaşlar, çaya karışan ölü hayvanların içme suyunu kirletebileceğini, bunun da halk sağlığı açısından ciddi riskler doğurabileceğini ifade etti. Alaplı Çayı’nın, ilçe merkezi ile bazı köylerin içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşıladığına dikkat çeken yurttaşlar, çayın ölü hayvanlardan temizlenmesini ve bölgede acil dezenfeksiyon çalışması yapılmasını istedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı.