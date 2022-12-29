Zonguldak'ta sınıf arkadaşlarını darp edip zorla oyun oynatan 4 öğrenci serbest bırakıldı

29 Aralık 2022 Perşembe, 19:24

İlçedeki bir lisenin 11. sınıfında eğitim gören öğrencinin, sınıf arkadaşları tarafından oyun figürleri yapmaya ve şınav çekmeye zorlandığı, darbedildiği ve hakarete uğradığı görüntülerin sosyal medyada yer alması sonrası, ifadelerine başvurulan 4 öğrenci Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi.

Öğrenciler, savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverildi.

Öte yandan olaya karışan 8, videoyu çekip paylaşan 2 öğrenci olmak üzere toplam 10 öğrenciye, 10 gün okuldan uzaklaştırma cezası verildiği öğrenildi.

İlçedeki bir lisenin 11. sınıfında eğitim gören öğrencinin, dün sınıf arkadaşları tarafından oyun figürleri yapmaya ve şınav çekmeye zorlandığı, darbedildiği ve hakarete uğradığı görüntülerin sosyal medyada yer alması sonrası, öğrencinin ailesi tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu.