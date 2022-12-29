Zonguldak'ta sınıf arkadaşlarını darp edip zorla oyun oynatan 4 öğrenci serbest bırakıldı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki bir okulda, öğrencinin arkadaşları tarafından akran zorbalığına uğraması ve darbedilmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 4 öğrenci savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
İlçedeki bir lisenin 11. sınıfında eğitim gören öğrencinin, sınıf arkadaşları tarafından oyun figürleri yapmaya ve şınav çekmeye zorlandığı, darbedildiği ve hakarete uğradığı görüntülerin sosyal medyada yer alması sonrası, ifadelerine başvurulan 4 öğrenci Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi.
Öğrenciler, savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverildi.
Öte yandan olaya karışan 8, videoyu çekip paylaşan 2 öğrenci olmak üzere toplam 10 öğrenciye, 10 gün okuldan uzaklaştırma cezası verildiği öğrenildi.
İlçedeki bir lisenin 11. sınıfında eğitim gören öğrencinin, dün sınıf arkadaşları tarafından oyun figürleri yapmaya ve şınav çekmeye zorlandığı, darbedildiği ve hakarete uğradığı görüntülerin sosyal medyada yer alması sonrası, öğrencinin ailesi tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu' zirvesine katılan bakanı açıkladı
- 'Ulan sana mı kaldı...'
- Perde asarken katledilen Talat
- Demirtaş'tan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na hakarete tepki
- İmamoğlu davasında yeni gelişme!
- İçişleri Bakanı’nı terör üzerinden terletti
- Yurttaş ‘tek adam’ sistemine karşı
- Ucuz telefon için yurtdışına çıkmaya gerek kalmadı
- Buluşmada 'Patron benim' mesajı
- AKP'li isim 'Umarım kaset çıkmaz' iftirasını geri çekti