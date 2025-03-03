Zonguldak'taki ruhsatsız 8 maden ocağı için karar

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 8 maden ocağı imha edildi.

Zonguldak'taki ruhsatsız 8 maden ocağı için karar
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AA
Yayınlanma: 03.03.2025 - 13:00

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen 8 ocağın çevresinde 27 metre ray, 3 vagon, vinç ve 63 ton kömür ele geçirildi.

OCAKLAR İMHA EDİLDİ

Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.

Ele geçirilen malzemeler, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması dolayısıyla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Etiketler: #zonguldak

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