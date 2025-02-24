Zonguldak'ta feci olay: Çanak anteni temizlemek isteyen öğretmen düşüp hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 24.02.2025 - 07:28

Güncelleme: 24.02.2025 - 07:52

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Yenimahalle'de, Barbaros Kutlutaş Ortaokulu'nda İngilizce Öğretmeni İsmail Oruçoğlu, çanak antende biriken karı temizlemek için evinin yanındaki garajın üstüne çıktı. Dengesini kaybeden Oruçoğlu, düştü. Durumu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Oruçoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Oruçoğlu’nun cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

KIZ ÇOCUĞU KAYARKEN BETON BLOĞA ÇARPTI

Alaplı ilc¸esinde oturdukları Gençlik Sitesi içinde arkadaşlarıyla yokuştan kayan Betül Zümre Güzel (13), beton bloğa çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Rampanın buzlu olmasından dolayı çocuğu ambulansa taşıyamayan sağlık ekibi, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekibinin yokuştan halat uzatmasıyla sedye yola çekildi. Güzel, Alaplı Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

UMKE EKİPLERİ METRELERCE YÜRÜYEREK HASTALARA ULAŞTI

Bahçelievler Mahallesi’nde yalnız yaşayan İmdat Ünver (81) solunum sıkıntısı şikayetiyle yardım isterken, sağlık ekibi, kardan dolayı kapanan dik yokuştan çıkamayınca UMKE’den yardım talebinde bulundu. Destek çağrısı üzerine bölgeye ulaşan UMKE ekibi, 500 metrelik dik yokuşu çıkarak, Ünver’e ilk müdahalesini yaptı. Özel sedyeyle yokuştan indirilen Ünver, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

1 KİLOMETRE YÜRÜDÜLER

Beycuma beldesi Ayvatlar köyünde de göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısıyla yardım çağıran 90 yaşındaki hastaya ambulans, kar ve buzlanma nedeniyle ulaşamadı, devreye UMKE birimi girdi. Kar yağışı altında 1 kilometrelik mesafeyi yürüyen UMKE ekibi, hastaya ulaştı. Zorlu arazi koşullarına rağmen hasta, özel sedyeyle yolun ulaşıma açık olan kısmına kadar taşındı. Ambulansa teslim edilen hasta, Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

113 KÖY YOLU AÇILDI

Öte yandan, İl Özel İdaresi ekipleri de kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Sabah saatlerinde 158 köy yolu ulaşıma kapalıyken, yapılan çalışmayla 113 köy yolu ulaşıma açıldı. 45 köy yolunun açılması için çalışmalar sürdürülüyor.