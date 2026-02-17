Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Atıştırmalık markası Züber'in sahipleri Murathan Kurt ve Nailcan Kurt dahil 17 kişi gözaltına alındı. Peki, Züber'in sahibi Murathan Kurt kimdir? Murathan Kurt neden gözaltına alındı?

MURATHAN KURT KİMDİR?

Murathan Kurt, İstanbul merkezli gıda markası ZÜBER’in kurucu ortaklarından biridir.

Eğitimini ABD’de bulunan Northwestern University Kellogg School of Management’ta tamamladı.

İş hayatına özel sektörde başladı. Daha sonra gıda sektörüne yöneldi ve Alterna Gıda çatısı altında kurulan Züber markasının kuruluş sürecinde yer aldı.

Züber’de kurucu ortak olarak görev alan Kurt, markanın büyüme sürecinde ve kurumsal yapılanmasında aktif rol üstlendi.

MURATHAN KURT NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında; şarkıcı Murat Dalkılıç, şarkıcı Kaan Tangöze ve oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Züber markasının sahipleri Murathan Kurt ve Nailcan Kurt da bulunuyor.