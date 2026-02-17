Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Atıştırmalık markası Züber'in sahipleri Murathan Kurt ve Nailcan Kurt dahil 17 kişi gözaltına alındı. Peki, Züber'in sahibi Nailcan Kurt kimdir? Nailcan Kurt neden gözaltına alındı?

NAİLCAN KURT KİMDİR?

Nailcan Kurt, İstanbul merkezli gıda markası Züber’in kurucu ortaklarından biridir.

Eğitimini ABD’de bulunan The City University of New York’ta tamamladı.

Kariyerine New York’ta yatırım bankacılığı alanında başladı. Wall Street’te edindiği deneyimin ardından Türkiye’ye döndü.

Daha sonra Alterna Gıda çatısı altında kurulan Züber markasının kuruluş sürecinde yer aldı. Züber’de kurucu ortak ve Başkan/CEO olarak görev aldı.

NAİLCAN KURT NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında; şarkıcı Murat Dalkılıç, şarkıcı Kaan Tangöze ve oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Züber markasının sahipleri Murathan Kurt ve Nailcan Kurt da bulunuyor.