127 Saat filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Danny Boyle üstleniyor. Peki, 127 Saat filminin konusu ne? 127 Saat filminin oyuncuları kim?

127 SAAT FİLMİNİN KONUSU NE?

Dağcı Aron Ralston'un başından geçenlerin gerçek hikayesi... Genç bir dağcı olan Aron, Utah yakınlarında büyük bir kaya parçasının arasına sıkışır. 5 gün boyunca kolu kayaya sıkılmış, susuz ve aç kalan Aaron, arkadaşlarını, sevgilisini (Clémence Poésy), ailesini ve yolda kazadan tam önce karşılaştığı iki dağcı kızı (Amber Tamblyn ve Kate Mara) hatırlamaktadır. 5 gün boyunca yaralı halde sıkışıp kalma hali ve içsel sorunlarıyla karşılaşmak zorunda kalan Aaron aynı zamanda cesareti ve kendisini metrelerce derinlikteki bu beladan kurtarmaya yarayacak tüm yönleriyle de yüzleşir. Hayatı için bir çeşit tuzağa dönüşen bu olayda Aron, soğukkanlı olması gereken şoke edici bir çözüm yolu bulur.

127 SAAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

James Franco

Kate Mara

Amber Tamblyn

Sean Bott

Koleman Stinger

Treat Williams

John Lawrence

Peter Joshua Hull

Lizzy Caplan

Fenton Quinn

127 SAAT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

127 Saat filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.