MasterChef Türkiye All Star'da yarışmacılar takım oyunu için önlüklerini giydi. Altın Kupa için yarışacak olan yarışmacılar ter döktü. Peki, 18 Aralık'ta MasterChef All Star'da kim kazandı? MasterChef All Star'da kim eleme adayı oldu?
MASTERCHEF ALL STAR ALTIN KUPA'DA KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
En iyi tabağı hazırlayarak mavi takım kaptanlığını kazanan Kıvanç, kırmızı takım kaptanı olarak Dilara’yı seçti.
MASTERCHEF ALL STAR ALTIN KUPA'DA TAKIMLAR NASIL OLDU?
Mavi Takım
Kıvanç (Kaptan)
Beyza
Ayaz
Çağatay
Hakan
Özkan
Barbaros
Batuhan
Alican
Kırmızı Takım
Dilara (Kaptan)
Hasan
Sergen
Eren
Kerem
Sezer
Eda
Tolga
Erim
18 ARALIK'TA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Mavi takımın kaybettiği gecede bireysel dokunulmazlığın sahibi Barbaros oldu. Eleme adayı olarak belirlenen yarışmacı ise Çağatay oldu.