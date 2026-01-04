Cumhuriyet Gazetesi Logo
3 Ocak'ta Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

3 Ocak'ta Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

4.01.2026 00:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
3 Ocak'ta Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor Ünlüler ve Gönüllüler 2026 sezonunun ilk haftasında eleme adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. Bugün yayınlanan bölüm ile haftanın dördüncü ve beşinci eleme adayı belli oldu. Peki, 3 Ocak'ta Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor Ünlüler ve Gönüllüler 2026 sezonu büyük bir heyecanla başladı. Sezonun ilk haftasında üç takım oyunu geride kaldı. Takım oyunlarının ardından eleme adayları belirlenmiş oldu. Peki, 3 Ocak'ta Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte ayrıntılar...

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da oynanan üçüncü dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandı.

SURVIVOR'DA BUGÜN ELEME ADAYI KİM OLDU?

Gönüllüler takımının konseyde yaptığı oylamaya göre eleme potasına giren dördüncü isim Gözde oldu.

Haftanın performans birincisi Ramazan ise eleme adayı olarak Sude'yi seçti

ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Bu hafta eleme potasında yer alan isimler; Gözde, Sude, Selen Görgüzel, Lina ve Beyza.

 

İlgili Konular: #survivor #Eleme Adayı