Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026, 5 Ocak akşamı izleyiciyle buluştu ve yarışmada heyecan tüm hızıyla devam etti. Ünlüler ile Gönüllüler takımlarının karşı karşıya geldiği dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir mücadele yaşanırken, gecenin galibi ve eleme potasına giren isim merak konusu oldu. Peki, 5 Ocak'ta Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, ayrıntılar...

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Ünlüler ve Gönüllüler 2026'da dokunulmazlık oyununun kazananı Gönüllüler takımı oldu.

SURVIVOR'DA BUGÜN ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor Ünlüler ve Gönüllüler 2026'da haftanın birinci eleme adayı Keremcem oldu.