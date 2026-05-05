ATV'de ekrana gelen A.B.İ. dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Peki, A.B.İ. dizisi bu akşam var mı? A.B.İ. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

A.B.İ. BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

A.B.İ. dizisinin yeni bölümü Ziraat Türkiye Kupası yarı final Beşiktaş Konyaspor maçı nedeniyle 5 Mayıs 2026 Salı günü yayınlanmayacak. Saat 22:40'ta tekrar bölümü ekranlara gelecek.

A.B.İ. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

A.B.İ. dizisinin yeni bölümü 12 Mayıs 2026 Salı günü yayınlanması bekleniyor.

5 MAYIS 2026 ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

19:45 Kupa Günlüğü

20:30 Beşiktaş – Konyaspor / Ziraat Türkiye Kupası yarı final

22:40 A.B.İ.

01:20 Gürbüz: Hadi Allah’a Emanet

03:00 Ateş Kuşları

05:30 Bir Küçük Gün Işığı