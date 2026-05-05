ATV'de ekrana gelen A.B.İ. dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Peki, A.B.İ. dizisi bu akşam var mı? A.B.İ. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
A.B.İ. BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
A.B.İ. dizisinin yeni bölümü Ziraat Türkiye Kupası yarı final Beşiktaş Konyaspor maçı nedeniyle 5 Mayıs 2026 Salı günü yayınlanmayacak. Saat 22:40'ta tekrar bölümü ekranlara gelecek.
A.B.İ. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
A.B.İ. dizisinin yeni bölümü 12 Mayıs 2026 Salı günü yayınlanması bekleniyor.
5 MAYIS 2026 ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
19:45 Kupa Günlüğü
20:30 Beşiktaş – Konyaspor / Ziraat Türkiye Kupası yarı final
22:40 A.B.İ.
01:20 Gürbüz: Hadi Allah’a Emanet
03:00 Ateş Kuşları
05:30 Bir Küçük Gün Işığı