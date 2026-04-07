A.B.İ. dizisinin yeni bölümü ne zaman? A.B.İ. dizisinin son bölümünde ne oldu?

A.B.İ. DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Doğan ve Çağla, karşılarında kurulan kirli ittifakı fark ettiklerinde geri dönülmez bir savaşın içine girdiklerini anlar. Tahir ve Behram'ın güç birliği, yalnızca bir tehdit değil; geçmişten bugüne uzanan büyük bir hesaplaşmanın habercisidir. Bu kez karşılarındaki düşman daha güçlü, daha örgütlü ve daha acımasızdır. Doğan, adalet uğruna harekete geçmek isterken Çağla onu durdurur; çünkü bu savaş artık öfkeyle değil akılla kazanılacaktır. İkili, Tahir'in kurduğu düzeni içeriden çözmeye karar verirken risk giderek büyür. Aynı anda Behram da Mahinur üzerinden Tahir'i sıkıştırır; elindeki kozlarla oyunun dengesini değiştirmeye hazırlanırken diğer tarafta Melek ise geçmişin yükünden kurtulmaya çalışır ve yeni bir hayat kurma arzusuyla hareket eder. Tüm taşlar yerine oturuyor gibi görünürken büyük bir kırılma yaşanır. Tahir'in herkesi şaşırtan hamlesi; Çağla için asıl savaşı başlatan hamle olur.

A.B.İ. DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Doğan, işlemediği bir suç yüzünden parmaklıklar ardında kalırken, karşısında bu oyunun asıl kurucusu olan Tahir'i bulur. Tahir, oğluna açık bir teklif sunar; ya ona boyun eğip "evlat" olmayı kabul edecek ya da içeride çürümeye razı olacaktır. Ancak Doğan artık korkan değil, savaşmayı seçen taraftadır. Dışarıda ise Çağla, Doğan'ı kurtarmak için zamana karşı bir mücadele verir. Elindeki deliller Doğan'ın masumiyetini kanıtlayabilecek güçtedir, fakat Tahir'in kurduğu düzen bu süreci her an sekteye uğratabilecek kadar güçlüdür. Buna rağmen Çağla geri adım atmaz ve bu savaşı akılla kazanmak için planını kurar. Öte yandan Tahir, yalnızca Doğan'ı hapiste tutmakla kalmaz; aileyi tamamen kontrol altına almak için yeni hamleler yapar. Mahinur'un özgürlüğüne kavuşması kısa süreli bir umut yaratırken, geçmişin gölgeleri peşlerini bırakmaz. Behram'ın takıntılı yaklaşımı ve Tahir'in gizli planları her anlamda işleri zorlaştırır.

A.B.İ. DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

A.B.İ. dizisinin yeni bölümü 7 Nisan Salı akşamı atv ekranlarında yayımlanacak.