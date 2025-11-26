ABİ dizisi 1. bölümü diziseverler tarafından bekleniyor. Yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Murat Aksu'nun oturduğu dizinin senaryosunu ise Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven kaleme alıyor. Peki, A.B.İ oyuncuları kimler, konusu ne? ABİ dizisi ne zaman başlıyor?

ABİ DİZİSİ KONUSU

A.B.İ.'nin merkezinde, ailesinin karanlık geçmişinden uzaklaşmaya çalışan Doğan'ın yeni bir hayata adım attığı ancak yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesi yer alıyor. Dizinin başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu üstlenerek merak uyandıran bir uyum sergiliyor.

ABİ DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimler yer alıyor.

ABİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Çekimleri başlayan A.B.İ dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Dizinin çok yakında atv ekranlarında başlayacağı belirtildi. A.B.İ. dizisinin ne zaman başlayacağı açıklandığında haberimiz güncellenecek.