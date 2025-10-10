Yönetmen koltuğunda Owen Harris ve Sarah Adina Smith’in oturduğu A Knight of the Seven Kingdoms dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, A Knight of the Seven Kingdoms dizisinin konusu ne? A Knight of the Seven Kingdoms dizisinin oyuncuları kim?

A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS DİZİSİNİN KONUSU NE?

Game of Thrones olaylarından bir yüzyıl önce, Westeros’ta iki beklenmedik kahraman dolaşmaktadır… genç, saf ama cesur bir şövalye olan Ser Duncan the Tall ve onun küçük silahşoru Egg. Targaryen Hanedanı’nın hala Demir Taht üzerinde oturduğu ve son ejderhanın anısının hala canlı olduğu bir çağda geçen hikayede, büyük kaderler, güçlü düşmanlar ve tehlikeli maceralar bu beklenmedik ve benzersiz dostları beklemektedir.

A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Peter Claffey

Dexter Sol Ansell

Sam Spruell

Daniel Ings

Bertie Carvel

Finn Bennett

Henry Ashton

Edward Ashley

Shaun Thomas

A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

A Knight of the Seven Kingdoms dizisi 19 Ocak'tan itibaren HBO MAX'te izleyicisi ile buluşacak.