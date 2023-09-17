Aile dizisi ne zaman başlayacak? Aile dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak?

Aile dizisinin ne zaman başlayacağı seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, Aile dizisi ne zaman başlayacak? Aile dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.09.2023 - 16:03
Aile dizisi ne zaman başlayacak? Aile dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak?
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Aile'nin yeni bölümü için geri sayım devam ediyor. DiziseverleR Aile dizisinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, Aile dizisi ne zaman başlayacak? Aile dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak?

AİLE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sevilen dizi Aile, ortaya çıkan bilgilere göre Eylül ayında çekimlere başlayacak. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın olduğu proje tahminlere göre Ekim ayında izleyiciyle buluşacak.

AİLE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Kıvanç Tatlıtuğ

Serenay Sarıkaya

Nur Sürer

Levent Ülgen

Canan Ergüder

Nejat İşler  

AİLE DİZİSİ SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

Aile dizisinin yayınlanan sezon finali bölümünde Aslan ve Cihan öğrendikleri gerçeklerle karşı karşıya geldi. Kavganın son raddesinde ise Cihan, Aslan'ı vuracağı sırada Devin Cihan'ı sırtında vurarak Aslan'ın hayatını kurtardı.


Player Alanı
Aile dizisi aile Canan Ergüder Kıvanç Tatlıtuğ Nejat İşler Serenay Sarıkaya

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