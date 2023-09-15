Yalı Çapkını dizisine yeni oyuncu

Yayınlanma: 15.09.2023 - 17:37

Güncelleme: 15.09.2023 - 17:37

Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi bu akşam 37. bölümüyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Yeni sezonda dizinin oyuncu kadrosuna Binnur Kaya ve Taro Emir Tekin'den sonra Cemre Gümeli katıldı.

Son olarak Yüz Yıllık Mucize dizisinde Zerrin Tekindor‘un gençliğini canlandıran Cemre Gümeli‘nin Yalı Çapkını'nda nasıl bir rolle izleyici karşısına çıkacağı merak konusu oldu.