Yalı Çapkını dizisine yeni oyuncu
Star TV'nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını, bu akşam yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Diziye Binnur Kaya ve Taro Emir Tekin'den sonra bir oyuncu daha katıldı.
Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi bu akşam 37. bölümüyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Yeni sezonda dizinin oyuncu kadrosuna Binnur Kaya ve Taro Emir Tekin'den sonra Cemre Gümeli katıldı.
Son olarak Yüz Yıllık Mucize dizisinde Zerrin Tekindor‘un gençliğini canlandıran Cemre Gümeli‘nin Yalı Çapkını'nda nasıl bir rolle izleyici karşısına çıkacağı merak konusu oldu.
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