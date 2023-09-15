Yalı Çapkını dizisine yeni oyuncu

Star TV'nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını, bu akşam yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Diziye Binnur Kaya ve Taro Emir Tekin'den sonra bir oyuncu daha katıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.09.2023 - 17:37
Yalı Çapkını dizisine yeni oyuncu
Abone Ol google-news

Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi bu akşam 37. bölümüyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Yeni sezonda dizinin oyuncu kadrosuna Binnur Kaya ve Taro Emir Tekin'den sonra Cemre Gümeli katıldı.

Son olarak Yüz Yıllık Mucize dizisinde Zerrin Tekindor‘un gençliğini canlandıran Cemre Gümeli‘nin Yalı Çapkını'nda nasıl bir rolle izleyici karşısına çıkacağı merak konusu oldu.


Player Alanı
Cemre Gümeli Yalı Çapkını

İlgili Haberler

Yalı Çapkını ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını 2. sezonu tarihi ne zaman?

Yalı Çapkını ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını 2. sezonu tarihi ne zaman?
'Yalı Çapkını'na taze kan: Taro Emir Tekin kadroda

'Yalı Çapkını'na taze kan: Taro Emir Tekin kadroda

En Çok Okunan Haberler