Aile dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Aile dizisi yeni sezonda neler olacak? Devin ve Aslan arasında neler yaşanacak?

Yayınlanma: 03.10.2023 - 10:28

Güncelleme: 03.10.2023 - 10:28

Aile dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Yeni sezon fragmanı yayınlanan dizide neler olacağı merak ediliyor. Peki, Aile dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Aile dizisi yeni sezonda neler olcak? Devin ve Aslan arasında neler yaşanacak?

AİLE YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aile yeni bölüm 3 Ekim Salı günü (bugün) saat 20.00'da Show TV'de izleyicisiyle buluşacak.

AİLE DİZİSİNİN YENİ SEZONUNDA NELER OLACAK?

Soykan sofrasının parçalanmasından sonra Aslan dağılan ailesini bir araya toplamaya çalışırken; hayatında temiz bir sayfa açmak için bir marina satın alır. Devin ise ödediği bedellerden sonra Aslan'la evliliğini sonlandırmaya kararlıdır. Bu yüzden bir boşanma avukatıyla anlaşır. Marinanın açılışında internete sızan bir video, iyileşen yaraları yeniden kanatırken; herkes aynı sorunun cevabını merak eder. Videoyu kim sızdırdı?