Birce Akalay'lı Bir Derdim Var dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Bir Derdim Var dizisi ne zaman ve nerede yayımlanacak?
Adını Mor ve Ötesi’nin efsaneleşmiş şarkısı Bir Derdim Var’dan alan dizi Bir Derdim Var kısa süre sonra televizyon ekranlarında yayımlanmaya başlayacak. Peki, Bir Derdim Var dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Bir Derdim Var dizisi ne zaman ve nerede yayımlanacak? İşte ayrıntılar...
Bir Derdim Var dizisinin yönetmenliğini Burak Müjdeci üstleniyor. Senaryosu Yekta Torun’a ait dizinin senaryo ekibinde Deniz Gürlek de yer alıyor. Adını Mor ve Ötesi’nin efsaneleşmiş şarkısı Bir Derdim Var’dan alan dizinin müziklerini Aytekin Ataş yaparken, Mor ve Ötesi de ilk defa bir projenin müzik süpervizörlüğünü üstlenecek. Başrollerinde Birce Akalay ve Mert Fırat’ın yer aldığı, bir İtalyan dizisinden uyarlanan Bir Derdim Var dizisinin konusu, oyuncuları, nerede ve ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Bir Derdim Var dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Bir Derdim Var dizisi ne zaman ve nerede yayımlanacak?
BİR DERDİM VAR DİZİSİNİN KONUSU NE?
Bir Derdim Var, ergenlikteki gençlerin hassas dünyasını mercek altına alarak onların sert ve yakıcı sorunlarıyla yüzleştirmeyi hedefliyor.
BİR DERDİM VAR DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Birce Akalay
Mert Fırat
Engin Hepileri
Neslihan Arslan
Erdem Şenocak
Başak Gümülcinelioğlu
İdil Sivritepe
Sami Aksu
Sennur Nogaylar
Eylül Ersöz
Ata Artman
Ava Yaman
Esila Umut
Ataberk Mutlu
Ezgi Gör
Efe Poylu
BİR DERDİM VAR DİZİSİ NEREDEN UYARLANDI?
Bir Derdim Var; İtalyan yapımı Oltre La Soglia (On The Brink) adlı diziden uyarlandı. 2019 yılında yayımlanan dizi 12 bölümden oluştu. Çekimleri ise Roma'da gerçekleşti.
BİR DERDİM VAR DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?
Bir Derdim Var dizisi Kanal D ekranlarında yayımlanacak.
BİR DERDİM VAR DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANMAYA BAŞLAYACAK?
Kanal D'nin yeni dizisi Bir Derdim Var'ın okuma provaları geçtiğimiz günlerde yapıldı. Çekimleri henüz başlamayan dizinin ne zaman yayımlanacağı ise belli değil.
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