atv ekranlarının eni dizisi Aile Saadeti yeni bölümü ile ekranlara geldi. Aile Saadeti dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Aile Saadeti dizisinin konusu ne? Aile Saadeti dizisinin oyuncuları kim?

AİLE SAADETİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Birbirini tanımayan üç akraba ailenin bir arada yaşamak zorunda kalmasıyla başlayan hikâye hem birbirinden komik anlara sahne olacak hem de üç aile aralarındaki bağı kuvvetlendirerek geniş aile olma yolunda ilerleyecek.

AİLE SAADETİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Akraba olup birbirlerini hiç tanımayan üç farklı ailenin yollarını kesiştiren 'Aile Saadeti'nin kadrosunda Burak Dakak (Murat), Buse Meral (Gönül), Vildan Atasever (Tülay), Hakan Yilmaz (Tekin), Fatih Al (Harun), Hakan Karsak (Emin), Esra Kızıldoğan (Öykü), Sibel Aytan (Maya), Kürşat Demir (Doberman), Ahmet Mark Somers (Fikri), Volkan Uygun (Hakkı) ve Zerrin Sümer (Salime) ve Suat Sungur (Asker Abi) yer alıyor.

AİLE SAADETİ DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Üç aile Saadet Hanım'ın konağında yaşamaya başlar, konakta kaos hakimdir. Emin eski çalıştığı atölyeye gidip iş ister.

Gönül Hemşire'nin eski nişanlısı Sinan peşindedir, onu alıp Bursa'ya geri dönmek ister. Sinan'ın Gönül Hemşire'yi zorladığını fark eden Murat, onunla karşı karşıya gelir.

Tekin konağı alabilmek için avukatlarıyla toplantılar yapar. Konağı hukuk yoluyla alamayacağını fark edince Tefeci Hakkı'ya ulaşır, yüklü miktarda para vererek konağı varislerden satın almasını söyler.

Harun, Nuri'ye gidip yardım ister. Ama Nuri tüm parayla yatırımlar yapmıştır. Hakkı'nın adamları Doberman, Rıdo ve Bertu konağa keşfe gelir. Hakkı'nın planı konaktakileri tehdit edip Tekin'in verdiği parayı kendine almaktır. Hakkı'nın adamları Doberman, Rıdo ve Bertu konaktakileri sıkıştırmaya başlar. Emin'i çalınan altınlarıyla, Harun'u konağı satın alma vaadiyle, Murat'ı da Gönül'ün eski nişanlısı Sinan aracılığıyla sıkıştırırlar.

Murat, Hakkı'nın ofisinden tapuyu almak için gizlice girer, Tekin'in Hakkı'ya verdiği bir çanta dolusu parayı görür ve alır. Tekin, Avukat Fikri'den Hakkı'nın adamlarının konaktakileri tehdit ettiklerini öğrenir ve Hakkı'nın mekanına gider, parasını geri ister. Murat, aldığı parayı Gönül Hemşire'nin eski nişanlısına verir ve Gönül'ün peşini bırakmasını sağlar. Rıdo, Bertu ve Doberman konaktakilere mesaj göndermek için Pars'ı döverler.



