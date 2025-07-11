Alemde Bir Gece filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Barış Erdoğan üstleniyor. Peki, Alemde Bir Gece filminin konusu ne? Alemde Bir Gece filminin oyuncuları kim?

ALEMDE BİR GECE FİLMİNİN KONUSU NE?

Mutlu bir evliliği olan, etliye sütlüye karışmayan Ozan’ın eşi Elif birkaç gündür annesinin yanındadır, ertesi sabah dönecektir. Ozan evde tek başınayken çocukluk arkadaşı Tolga yanında eskort bir kadın ve muhabbet tellalı Fehmi’yle çıkagelir. Üniversitede okurken kanka oldukları büfeci Ati abilerini de peşine takmıştır. Ozan Tolga’yı evden kovalamaya çalışırken üstüne bir de karşı komşusu emekli başçavuş çatlak Eşref gelir. Ozan evdekilerin bir an önce gitmelerini beklerken, salonda tek başına maç izleyen oynadığı yasadışı bahis kuponuyla büyük para kazanınca heyecandan ölür. Ozan, Tolga ve Ati, cesetten kurtulma umuduyla Çatlak Eşref’in peşinden giderlerken kendilerini çok daha büyük bir belanın içinde bulacaklardır.

ALEMDE BİR GECE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ercan Demirel

Aydemir Akbaş

Beyti Engin

Bülent Alkış

Ömer Gecü

Selin Deveci

Burcu Binici

Abidin Yerebakan

Eriş Akman

Ceyda Olguner

Hayat Ece Mağat

Yılmaz Vural

ALEMDE BİR GECE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Alemde Bir Gece filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.2 olarak belirlendi.