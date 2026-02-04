Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.02.2026 17:42:00
Haber Merkezi
Ani Ölüm (Sudden Death) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ani Ölüm filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ani Ölüm filminin konusu ne? Ani Ölüm filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Ani Ölüm filminin yönetmen koltuğunda Peter Hyams oturuyor. Filmin senaristliğini Gene Quintano üstleniyor. Peki, Ani Ölüm filminin konusu ne? Ani Ölüm filminin oyuncuları kim? 

ANİ ÖLÜM FİLMİNİN KONUSU NE?

Eski bir itfaiyeci hokey stadını havaya uçurmayı planlayan bir teröristi durdurmaya çalışır.

ANİ ÖLÜM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jean-Claude Van Damme

Powers Boothe

Kate McNeil

Raymond J. Barry

Jean Claude Van Demme

ANİ ÖLÜM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ani Ölüm filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.

