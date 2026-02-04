Ani Ölüm filminin yönetmen koltuğunda Peter Hyams oturuyor. Filmin senaristliğini Gene Quintano üstleniyor. Peki, Ani Ölüm filminin konusu ne? Ani Ölüm filminin oyuncuları kim?
ANİ ÖLÜM FİLMİNİN KONUSU NE?
Eski bir itfaiyeci hokey stadını havaya uçurmayı planlayan bir teröristi durdurmaya çalışır.
ANİ ÖLÜM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jean-Claude Van Damme
Powers Boothe
Kate McNeil
Raymond J. Barry
ANİ ÖLÜM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ani Ölüm filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.