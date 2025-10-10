Arka Sokaklar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde ne oldu? Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü ne zaman?

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Cevher Ali’yi pis işlerinde kullanmaya devam etmektedir. Öldürülen Samuel’in eşi Monika kocasının intikamını almak için tam bir ölüm makinasına dönüşmüştür. Hüsnü’yü hayata döndürmek için doktorlar ellerinden geleni yapar ama bir noktadan sonra onlar da çaresiz kalmıştır.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Arka Sokaklar dizisinin 722. bölümü 10 Ekim Cuma akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.