Aşk ve Gözyaşı dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Aşk ve Gözyaşı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Aşk ve Gözyaşı dizisinin son bölümünde ne oldu? Aşk ve Gözyaşı dizisinin yeni bölümü ne zaman?

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Selim, Meyra'nın hastalığından dolayı büyük bir tedirginlik yaşamaktadır ve onu yalnız bırakmak istememektedir. Meyra'ya olan duygularının bittiğini düşünmüş olsa da hastalık haberi ile gün yüzüne çıkan bazı duygulardan dolayı ona olan aşkını yeniden hissetmeye başlamıştır ve evlilik yıldönümünde özel bir program yapmaya karar verir. Ne var ki; Ercan, Meyra ve Selim'in ilişkisinin toparlanmış olmasına dayanamadığı için bu planı bozarak Meyra'yı manipüle eder. Yeliz ise Dilşah'ın geçmişini araştırıp onun karanlık yüzünü keşfetmeye çok kararlıdır. Tuttuğu dedektif aracılığı ile Dilşah'ın geçmişi hakkında çok önemli bilgiler elde eder. Bu bilgileri babası Çetin'e söylemeye kararlıdır. Selim'in ailesi ise Selim'in Meyra'ya boşanmak istediğini söylediğini düşünerek yeni bir hamle yapmaya karar verir. Eda ve oğuz İstanbul'a Meyra'nın yanına giderler. Tek amaçları Meyra'ya Selim'den boşanmamasını söylemektir. Oysaki Meyra'nın boşanma konusunda hiçbir bilgisi yoktur.

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Meyra ve Selim'in ilişkisi, aşk ile güvensizlik arasında ince bir ipte yürümeye devam eder. İzmit'te Selim'in ailesinin yanına sığınan çift, kısa bir süreliğine eski günlerin sıcaklığını yeniden yakalar; birlikte sahile gider, aile kahvaltısında bir arada olmanın huzurunu yaşarlar. Ancak Meyra'nın hastalığı ve artan unutkanlıkları, ilişkilerindeki güven duygusunu zedeler. Meyra, içini kemiren ölüm korkusunu gizleyemezken Selim her şeye rağmen yanında durmaya çalışır. Bu sırada Meyra'nın ailesi, evde bulunan dinleme cihazı ve kasadaki boşanma protokolü nedeniyle damada olan güvenini tamamen yitirir. Çetin, Selim'e üç gün süre tanıyarak gerçeği ortaya çıkarmasını ister. Artan baskı ve dedikodular hem çiftin ilişkisine hem de ailenin itibarına gölge düşürür. Daha fazla dayanamayan Selim, geçmişte Meyra'dan habersiz bir boşanma dilekçesi hazırladığını itiraf eder. Bu itiraf, Meyra'nın bastırdığı anıları bir bir gün yüzüne çıkarır; kırılan güven, yerini tarifsiz bir hayal kırıklığına bırakır. Aşk ile pişmanlık arasına sıkışan çift için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Aşk ve Gözyaşı dizisinin 4. bölümü 10 Ekim Cuma akşamı atv ekranlarında yayımlanacak.