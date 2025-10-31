Aşk ve Gözyaşı dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Aşk ve Gözyaşı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Aşk ve Gözyaşı dizisinin son bölümünde ne oldu? Aşk ve Gözyaşı dizisinin yeni bölümü ne zaman?

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Meyra ve Selim'in ilişkisi, aşk ile güvensizlik arasında ince bir ipte yürümeye devam eder. İzmit'te Selim'in ailesinin yanına sığınan çift, kısa bir süreliğine eski günlerin sıcaklığını yeniden yakalar; birlikte sahile gider, aile kahvaltısında bir arada olmanın huzurunu yaşarlar. Ancak Meyra'nın hastalığı ve artan unutkanlıkları, ilişkilerindeki güven duygusunu zedeler. Meyra, içini kemiren ölüm korkusunu gizleyemezken Selim her şeye rağmen yanında durmaya çalışır. Bu sırada Meyra'nın ailesi, evde bulunan dinleme cihazı ve kasadaki boşanma protokolü nedeniyle damada olan güvenini tamamen yitirir. Çetin, Selim'e üç gün süre tanıyarak gerçeği ortaya çıkarmasını ister. Artan baskı ve dedikodular hem çiftin ilişkisine hem de ailenin itibarına gölge düşürür. Daha fazla dayanamayan Selim, geçmişte Meyra'dan habersiz bir boşanma dilekçesi hazırladığını itiraf eder. Bu itiraf, Meyra'nın bastırdığı anıları bir bir gün yüzüne çıkarır; kırılan güven, yerini tarifsiz bir hayal kırıklığına bırakır. Aşk ile pişmanlık arasına sıkışan çift için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Aşk ve Gözyaşı dizisinin yeni bölümü 31 Ekim Cuma akşamı atv ekranlarında yayımlanacak.