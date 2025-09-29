Aslan Yürek filminin yönetmen koltuğunda Sheldon Lettich oturuyor. Filmin senaristliğini Jean-Claude Van Damme, Sheldon Lettich üstleniyor. Peki, Aslan Yürek filminin konusu ne? Aslan Yürek filminin oyuncuları kim?

ASLAN YÜREK FİLMİNİN KONUSU NE?

Los Angeles’ta yaşayan erkek kardeşinin kötü bir şekilde dövüldüğünü ve ağır yaralı olduğunu öğrenen paralı asker Lyon Gaultier, Kuzey Afrika’daki Fransız lejyonundan firar eder. Peşindekilerden kurtulur kurtulmaz kardeşinin ailesine yardım edecek parayı kazanmak için yasa dışı sokak dövüşlerine katılır. Elbette intikam düşüncesi aklından hiç çıkmamaktadır.

ASLAN YÜREK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jean-Claude Van Damme

Harrison Page

Ashley Johnson

Brian Thompson

Lisa Pelikan

Deborah Rennard

Ash Adams

William T. Amos

Abdel Qissi

ASLAN YÜREK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Aslan Yürek filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.