Av Gecesi (Night of the Hunted) filminin konusu ne? Av Gecesi filminin oyuncuları kim?

Av Gecesi filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Franck Khalfoun üstleniyor. Peki, Av Gecesi filminin konusu ne? Av Gecesi filminin oyuncuları kim?

AV GECESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir kadın, gecenin köründe ücra bir benzin istasyonuna girerken, gizli bir kan davası olan sosyopat bir keskin nişancının tuzağına düşer. Hayatta kalmak için, sadece onun silah ateşinden kaçıp hayatı için mücadele etmekle kalmamalı, aynı zamanda onu kimin ve neden öldürmek istediğini de bulmalıdır.

AV GECESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Camille Rowe

Justin Bieler

Aleksandar Popovic

Monaia Abdelrahim

Jeremy Scippio

Brian Breiter

AV GECESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Av Gecesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.