Ay Meteoru (Meteor Moon) filminin konusu ne? Ay Meteoru filminin oyuncuları kim?

Ay Meteoru filminin yönetmen koltuğunda Brian Nowak oturuyor. Filmin senaristliğini Joe Roche üstleniyor. Peki, Ay Meteoru filminin konusu ne? Ay Meteoru filminin oyuncuları kim?
AY METEORU FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir meteor aya çarpar ve eksenini kaydırır… Sonrasında Dünya'nın yerçekimi ayı gezegenlerin hattına çeker. Şimdi, bir grup bilim adamı, çok geç olmadan ayın dünyaya çarpmasını nasıl durduracaklarını bulmalıdır.
AY METEORU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Dominique Swain
Salah Boudrar
Michael Broderick
Chris Boudreaux
Jeff Prater
Gary Özel
Carol Kaufman
Anna Harr
Jamie Harr
Tiana Masaniai
AY METEORU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ay Meteoru filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.4 olarak belirlendi.