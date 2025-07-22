Ay Meteoru (Meteor Moon) filminin konusu ne? Ay Meteoru filminin oyuncuları kim?

Ay Meteoru filminin yönetmen koltuğunda Brian Nowak oturuyor. Filmin senaristliğini Joe Roche üstleniyor. Peki, Ay Meteoru filminin konusu ne? Ay Meteoru filminin oyuncuları kim?

AY METEORU FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir meteor aya çarpar ve eksenini kaydırır… Sonrasında Dünya'nın yerçekimi ayı gezegenlerin hattına çeker. Şimdi, bir grup bilim adamı, çok geç olmadan ayın dünyaya çarpmasını nasıl durduracaklarını bulmalıdır.

AY METEORU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dominique Swain

Salah Boudrar

Michael Broderick

Chris Boudreaux

Jeff Prater

Gary Özel

Carol Kaufman

Anna Harr

Jamie Harr

Tiana Masaniai

AY METEORU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ay Meteoru filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.4 olarak belirlendi.