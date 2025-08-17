Aynadaki Yabancı dizisi izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin senaristliğini Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay üstleniyor. Aynadaki Yabancı dizisinin nerede ve ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Aynadaki Yabancı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Aynadaki Yabancı dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?

AYNADAKİ YABANCI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Azra adındaki bir annenin oğluna kavuşabilmek için verdiği zorlu mücadeleyi ve bu uğurda geçirdiği büyük dönüşümü takip ediyor.

AYNADAKİ YABANCI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Onur Tuna

Simay Barlas

AYNADAKİ YABANCI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aynadaki Yabancı dizisi atv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.