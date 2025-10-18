Aynadaki Yabancı dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Aynadaki Yabancı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Aynadaki Yabancı dizisinin yeni bölümü ne zaman? Aynadaki Yabancı dizisinin son bölümünde ne oldu?

AYNADAKİ YABANCI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Karaaslan Malikanesi'nin görkemli duvarları arasında yeni bir "yabancı" vardır artık… Bir zamanlar hanımı olduğu evde hizmetçi olarak işe başlayan Defne, hafızasındaki eksik parçaları tamamlamak için kim olduğunu ve neden buraya iş başvurusu yaptığını çözmek zorundadır. Bu yüzden de tüm aile fertlerini yakından gözlemlemeye başlar. Ancak hatırlamak için verdiği bu uğraşın hem kendisi hem de kızı için büyük bir risk taşıdığından habersizdir. Tanıdık refleksleri ve anlamlandıramadığı alışkanlıkları, Emirhan'ın dikkatini çekmesine neden olur ve malikanede tansiyon yükselir. Sırlarla dolu bu evde Leyla'ya karşı hissettiği güçlü bağ, onu hayatını riske atacak bir hamle yapmaya iterken; Doktor Barış'la aralarındaki sarsılmaz güven, Defne'nin sakladığı bir sır yüzünden büyük bir kırılma noktasına ulaşır. Ancak bu yüzleşme, iki yaralı ruh arasında beklenmedik bir yakınlaşmaya sebep olacaktır. Öte yandan Azra'nın kardeşi Selim'in Barış'a ulaşmasıyla, Defne'nin kimliğine dair derin bir araştırma başlar. Malikanenin bodrum katındaki gizemli odanın varlığı ise Defne'nin dikkatini çeker; bastıramadığı bu merak, onu büyük bir tehlikenin tam ortasına atacaktır. Peki ya tüm bu sır perdesine rağmen Defne gerçekte kim olduğunu öğrenebilecek midir?

AYNADAKİ YABANCI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Defne'nin geçmişine dair sır perdesi aralanırken, Barış artık gerçeği biliyordur: Defne, Azra Karaaslan'dır. Tam itiraf etmek üzereyken Emirhan'ın yanında gördüğü tehlikeli bir yüz onu durdurur. Kalbiyle vicdanı arasında kalır; sevdiği kadına gerçeği söylemeli mi, yoksa onu korumak için saklamalı mı?

Öte yandan Emirhan'ın tekinsiz olduğunu düşünen Barış, niyetini anlamak için yakın olmanın yollarını arar ve kendini ona meydan okurken bulur. Peki aralarındaki bu rekabetin kazananı kim olacaktır?

Defne ise tüm bu bilinmezliği açığa kavuşturmak için kendisi olduğundan habersiz Azra'nın peşine düşer ve Leyla'yı da planına dahil ederek büyük bir risk alır. Bu hamlesiyle Emirhan'ın öfkesinin hedefi olur. Ancak Defne ne pahasına olursa olsun, Leyla için korkmadan kafa tutar. Cesaretiyle Emirhan'ın ilgisini çeker. Yaşananların üzerine kızının gönlünü almak isteyen Emirhan; Defne ve Leyla ile birlikte yıllar önce Azra'ya evlilik teklif ettiği Kız Kulesi'ne giderler. Fakat bu yolculuk Defne için de bir yüzleşmeye dönüşür. Geçmişe dair anlatılan her detay, unutulmuş anıları bir bir su yüzüne çıkartır. Ve o anda duyduğu tek bir cümle, ona Azra olduğunu hatırlatır. Ölüm bizi ayırana dek…

AYNADAKİ YABANCI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Aynadaki Yabancı dizisinin 3. bölümü 18 Ekim Cumartesi akşamı atv ekranlarında yayımlanacak.